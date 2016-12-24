Куман: агрессия должна быть в каждом матче — в этом и проблема «Эвертона»

Наставник «Эвертона» Рональд Куман выразил мнение, что его команде не хватает агрессии.
«У нас нет времени делать паузы, календарь напряженный и нужно идти дальше. Я доволен игрой команды в двух последних матчах — с „Арсеналом“ и „Ливерпулем“. В этих встречах мы играли агрессивно, но проблема в том, что эта агрессия должна быть в каждом матче.
Мне очень нравится работать, но все знают, что Рождество — это время для семьи. Нужно найти этот баланс во время Рождества и Нового года, хотя это довольно трудно», — цитирует Кумана Sky Sports.