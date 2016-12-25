«Гремио» отрицает возможность трансфера Жеромела, которым интересуется «Зенит»

Президент «Гремио» Ромилдо Болсан заявил, что этой зимой клуб не намерен расставаться с защитником Педро Жеромелом.
«Педро предан команде и о переговорах по его трансферу не может идти и речи. Он является крепким основным игроком нашей команды», — цитирует Болсана UOL со ссылкой на радио Guaíba.
Ранее сообщалось, что переговоры о покупке 31-летнего игрока ведёт «Зенит».
В минувшем чемпионате Бразилии Жеромел провёл 26 матчей и забил 3 гола. Ранее защитник выступал в Европе за «Мальорку», «Кёльн» и «Виторию Гимарайнш».