Наставник «Шанхай Шэньхуа»: для меня переход Тевеса стал сюрпризом

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет прокомментировал переход в команду форварда Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс».
«Карлос будет для нас ключевым игроком. Это футболист, способный действовать разнообразно. Для меня его покупка стала сюрпризом. Я абсолютно не знал, что Тевес может приехать к нам. Велись переговоры, которые поначалу развивались очень медленно.
Сейчас руководство клуба сказало мне, что Карлос скоро приедет, но я по-прежнему не вижу его рядом с собой. Мне пообещали дать его телефон, но пока этого так и не сделали.
Я продолжаю переживать, поскольку, если трансфер не состоится, заменять придётся не простого игрока, а Карлоса Тевеса», — сказал Пойет в эфире Fox Sports Asia.