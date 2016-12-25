Билич: следим за состоянием Кэрролла, но я не собираюсь беречь его

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич заявил, что не собирается ограничивать игровое время форварда Энди Кэрролла, который из-за проблем со здоровьем провёл в этом сезоне лишь пять матчей в чемпионате Англии.
«Мы следим за состоянием Энди, но я не собираюсь беречь его. Конечно, нужно помнить об истории его травм, но сейчас он чувствует себя хорошо, и мы будем отталкиваться от этого. Кэрролл здоров, он способен принести нам уверенность и повысить качество игры команды», — приводит слова Билича Tribal Football.