Сборная Украины не планирует проводить зимний сбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в январе и феврале 2017 года национальная команда не планирует проводить тренировочный сбор.
«Вероятно, этой зимой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель – организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия.
Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодёжи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», – цитирует Шевченко издание «Вести».