Ещенко рассказал, что такое спартаковский дух

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, что такое так называемый спартаковский дух.
«Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперёд, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом», — рассказал в интервью «Российской газете» Ещенко, который также высказался о лидерстве красно-белых в таблице РФПЛ после 17 туров.
«Достижением будет чемпионство. Нам приятно смотреть на таблицу, но впереди ещё куча игр. Всё может поменяться в любой момент. Так что не хочу давать никаких оценок, пока рано. Заслуженно ли «Спартак» идёт на первом месте? Конечно, хотя в некоторых матчах нам фартило. Например, с «Амкаром» мы провели всю игру на их половине, но забили в концовке. То же самое было с «Рубином», — поведал Ещенко.