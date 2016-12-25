Кузьмин: эта травма является самой серьёзной в моей карьере

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о процессе восстановления после травмы, которую он получил в концовке сезона-2015/16. 35-летний футболист из-за повреждения коленного сухожилия не поехал на чемпионат Европы — 2016.
«На самом деле, это самая серьёзная травма в моей карьере. Когда её получил, не видел смысла ехать на Евро-2016 на одной ноге. Из тренировочного зала сейчас не выхожу, изредка меня отсюда выпускают на поле», — сказал Кузьмин в интервью пресс-службе казанцев.
Кузьмин перенёс операцию прошлым летом и в нынешнем сезоне ещё не появлялся на поле.