Неймар: не умру, если так и не получу «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что хотел бы стать обладателем «Золотого мяча», однако, если это в его карьере не произойдёт, ничего страшного не случится.
«Я очень счастлив в Барселоне и с семьёй, и с командой. Конечно, у меня есть мотивация получить «Золотой мяч», но я не умру, если это так и не произойдёт. Играю в футбол не для того, чтобы получить эту награду. «Золотой мяч» вручается только одному игроку. Сейчас Месси — лучший игрок, и мы все уважаем его. Для меня большая честь быть его партнёром по команде», — цитирует Неймара AS.
По итогам 2016 года «Золотой мяч» достался форварду «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.