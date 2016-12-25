Ходжсон: меня не беспокоит пауза в карьере, но надеюсь на новое предложение

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился мнением о паузе в своей карьере, которая наступила после ухода из английской команды в результате вылета из 1/8 финала Евро-2016.
«Я бы хотел вернуться к работе. Мне просто нужно подождать, а там посмотрим, что будет. Должен признаться, что никуда не тороплюсь. Никогда не был долго без работы. Обычно через два-три месяца я получал новую работу, а иногда и через меньшее время. Меня не беспокоит эта пауза в четыре-пять месяцев. Но я надеюсь, что скоро появится новый вариант, который меня заинтересует, и тот, кто меня пригласит, будет знать, кого он приглашает и чего хочет», — цитирует Ходжсона The Sun.