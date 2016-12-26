Самба: Хиддинк — это просто чума

Конголезский защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, известный в России по выступлению за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», вспомнил совместную работу с голландским тренером Гусом Хиддинком.
«Гус — это просто чума. Тренер топ-уровня, человек топ-уровня, психолог топ-уровня… Хиддинк умеет сделать из команды семью. В ней бывают конфликты, но Гус всегда находит способ всё уладить.
С ним никогда не было скучно. Всегда на позитиве, заряжает окружающих своей энергией. Но, когда нужно, был суровым. Хиддинк мог спокойно крикнуть даже Это'О: «Эй, давай, давай, быстрее беги!». Не думайте, что Гус такой уж добродушный дядечка. «Напихать» он тоже мог нормально. Но главное, что для Хиддинка футболисты — друзья, а не враги, как у иных тренеров», — сказал Самба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым.
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