Калиниченко: Каррера не даёт игрокам «Спартака» посыпать голову пеплом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал работу Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых. По мнению Калиниченко, Каррера держит столичный клуб в тонусе.
«Со стороны видно, что Массимо Каррера держит „Спартак“ в тонусе. Он не даёт посыпать голову пеплом при поражениях, как вышло в матче с „Крыльями Советов“. Но на самом деле тогда с командой ничего не случилось. Просто залетело всё, что могло залететь. Поэтому здесь можно применить типичное выражение, что это футбол. Вот так бывает. Плюс пенальти, которого не было, и гол «в раздевалку», — приводит слова Калиниченко «Спорт FM».