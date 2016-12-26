«Ростов» проведёт переговоры с Саввиди о возобновлении сотрудничества

Руководство «Ростова» проведёт переговоры с Иваном Саввиди о возобновлении спонсорства команды. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с лета нынешнего года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове».
«Ведём переговоры с различными спонсорами. «Агроком» не отказался от спонсорства, а приостановил его. Мы в ближайшее время проведём переговоры с Иваном Саввиди, и возможно, что компания возобновит свою деятельность", – цитирует Гуськова 161.ru.
«Группа Агроком» была намерена расторгнуть договор с «Ростовом» из-за неисполнения обязательств. Компания осенью направила в адрес клуба документы о прекращении сотрудничества.