Гинер: на мировом трансферном рынке конкурировать стало сложнее

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, планирует ли команда усилить состав зимой нападающим, отметив, что в последнее время приобретать именитых футболистов стало сложнее.
«Если мы найдём футболиста, способного реально усилить команду, то возьмём его. Надеюсь, у нас это получится. Если нет, будем искать до лета. Повторю, речь идёт именно об игроке, который бы смог нас усилить. С нынешними ценами на мировом трансферном рынке конкурировать стало сложнее. Звёзды стоят огромных денег. Плюс в Россию едут очень неохотно, выбирая заманчивые предложения, к примеру, от итальянцев или французов.
Некоторые европейские клубы приобретены инвесторами из Китая или арабских стран, они закупают футболистов за большие деньги. Кроме того, на рынке появились китайские клубы, готовые выкладывать очень серьёзные суммы. О финансовом состоянии представителей английской Премьер-лиги, полагаю, многие тоже прекрасно осведомлены», — цитирует Гинера Bobsoccer.