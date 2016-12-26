В Турции сообщили, что «Спартак» достиг соглашения с Эменике

Нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», договорился о переходе в «Спартак», утверждает турецкое издание Yeni Şafak.
Сообщается, что агент 29-летнего футболиста уже побывал в Москве и достиг соглашения, согласно которому Эменике перейдёт в «Спартак» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. При этом у «Спартака» будет право выкупить нигерийского форварда.
Ожидается, что аренда будет бесплатной, а «Спартак» возьмёт на себя обязательства по выплате зарплаты Эменике до конца сезона.