Айдамиров: «Терек» обращал внимание на Беришу, но в переговоры пока не вступал

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что полузащитник «Анжи» Бернард Бериша может перейти в грозненский клуб.
«В шорт-лист «Терека» входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ. На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее агент футболиста отметил, что игроком интересуются многие российские клубы.