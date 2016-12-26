Нойер в четвёртый раз кряду признан лучшим вратарём года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира по итогам 2016 года. В четвёртый раз кряду лучшим был признан голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. На второй строчке расположился Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса», а третьим стал Руй Патрисиу, выступающий за «Спортинг». Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран мира.
1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156 баллов
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91
3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50
4. Клаудио Браво («Барселона»/ «Манчестер Сити», Чили) – 45
5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37
6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29
8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда) — 5
11. Петр Чех («Арсенал», Чехия) – 4
12. Самир Ханданович («Интер», Словения) — 2
13. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 1.