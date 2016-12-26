Джанаев: «Ростов» — это лучшая команда в моей карьере

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев вспомнил свой карьерный путь и рассказал о тренировках с Виталием Кафановым.
«Перед матчем с ПСВ я вспоминал и прокручивал в голове, сколько пришлось пройти. Всплыла в памяти первая тренировка в «Ростове». До этого я почти год был без команды и, когда оказался на поле с ребятами, понял, как же изголодался по футболу! Сознание проняла мысль, насколько он дорог для меня. И никакие деньги с развлечениями его не заменят.
Почувствовал, что заметно прибавляю после прихода Курбана Бердыева и начала работы под руководством тренера вратарей Виталия Кафанова. Моё сознание изменил первый же разговор. Кафанов сказал: «Ты свой потенциал не реализовал даже на 50 процентов. И сейчас надо выбросить из головы прошлое, все забыть и начать с чистого листа». Представить, что карьеру только начинаю. Сложный период у меня затянулся. Все началось с памятных ошибок в матчах за «Спартак», а потом стало нарастать как снежный ком. Стоило допустить помарку, как болельщики с журналистами раздували из этого ЧП, припоминали давние пропущенные голы и смешивали непонятно с чем. Отключиться от этого долго не получалось, что мешало постоянно держать эмоции под контролем и концентрацию на максимуме.
Витальич указал на многие нюансы, о которых я раньше даже не думал. Убедил, что мелочей в подготовке вратаря не бывает: как готовиться к матчу, как восстанавливаться после него, с какими мыслями выходишь на поле – важно всё. Но главное, в чём я прибавил у Кафанова, – психология. Над ней много работали. Виталий Витальевич подчёркивал, как важно управлять своим внутренним состоянием. Чтобы сохранять максимальную концентрацию на поле и быть готовым полностью включиться в эпизод в любой момент – хоть на первой минуте, хоть на 95-й, при любом счёте. Это те качества, которых мне раньше не хватало. Что меня и подводило.
«Ростов» — это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в РФПЛ, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, «Ростов» не взять, упорная борьба гарантирована", — цитирует Джанаева еженедельник «Футбол».