«МЮ» одержал четвёртую победу в АПЛ подряд, «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич»

«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1.
Манкунианцы одержали четвёртую победу в турнире подряд. По разу отличились Дейли Блинд, Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян, у гостей забил Фабио Борини.
В других матчах «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Суонси Сити» (4:1), «Бернли» одержал минимальную победу над «Мидлсбро», а «Эвертон» выиграл у «Лестер Сити» (2:0).