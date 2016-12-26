Куман: «Лестер» в тяжёлой ситуации, у ворот «Эвертона» он ничего не создал

Наставник «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0). «Ириски» поднялись на седьмую строчку в таблице.
«Мы знали, что „Лестер“ находится в тяжёлой ситуации, и показали качественный футбол. Во втором тайме мы были лучше, чем в первом. Команда доминировала с самого начала игры, но не лучшим образом распоряжалась мячом. После первого гола мы смогли прибавить в этом компоненте, потому что появилась уверенность. „Лестер“ почти ничего не создал, мы были острее», — сказал Куман в эфире BBC Sport.