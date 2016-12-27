Сесар Навас принял решение остаться в «Ростове» как минимум до конца сезона

Защитник Сесар Навас не покинет «Ростов» этой зимой. У 36-летнего футболиста и клуба есть официальное предложение от «Осасуны», но Навас принял решение остаться в «Ростове» минимум до конца сезона, утверждает «Советский спорт».
Источник отмечает, что защитник настроен помочь своей нынешней команде в Лиге Европы и на финишном отрезке РФПЛ и, скорее всего, покинет «Ростов» летом, но не исключён вариант, при котором испанец подпишет контракт с жёлто-синими ещё на один сезон.
«Осасуна» в настоящее время замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 16 матчах лишь 7 очков.