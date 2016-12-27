Лоськов и Пашинин побывали в «Атлетико»

Тренеры московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин побывали в расположении мадридского «Атлетико». Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«Лоськов и Пашинин ездили в мадридский „Атлетико“. Им очень понравилось, как ведётся там работа в детской школе. Они поняли, почему быстро растут футболисты в этом клубе, привезли много интересной информации», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
В качестве футболиста Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010-го по 2013-й. Пашинин провёл в московском клубе практически всю карьеру, выступая за него с 1992 по 2007 год.