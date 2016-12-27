Нападающий «Боруссии» Д Рамос может перейти в китайский клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос может сменить клубную прописку, передаёт Bild.
Согласно информации источника, в услугах колумбийского футболиста заинтересован китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Если переход состоится, то Рамос выиграет в финансовом плане: в данный момент его зарплата составляет около € 3 млн в год, а китайцы предлагают ему вдвое больше. Что же касается руководства «Боруссии», то оно готово расстаться с Рамосом за € 10 млн.
По итогам 16 туров Бундеслиги Рамос принял участие в 7 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Стал автором 2 голов и 1 голевой передачи.