Больше половины болельщиков «Барселоны» не расстались бы с Видалем зимой

Болельщики «Барселоны» не хотели бы, чтобы защитник Алейкс Видаль зимой покинул команду, о чём свидетельствует опрос, проведённый Mundo Deportivo среди членов каталонского клуба. Респонденты должны были ответить на вопрос о том, согласились бы они в зимнее трансферное окно отдать Видаля в аренду другому клубу.
Согласно итогам опроса 51% респондентов дали на вопрос отрицательный ответ. Ещё 40% высказались за переход Видаля в другой клуб.
Судьба Видаля в каталонском клубе продолжает оставаться уравнением со многими неизвестными. Футболист не пользуется доверием главного тренера Луиса Энрике, в результате чего не имеет и соответствующей игровой практики. По итогам 16 туров чемпионата Испании Видаль принял участие лишь в одном матче.