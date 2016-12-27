Решке: Хайнкес превратил Крооса из талантливого в футболиста высшего класса

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Михаэль Решке, работающий ныне тренером-селекционером в «Баварии», отметил, что бывший главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес сыграл важную роль в прогрессе полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Последний с 2007 по 2014 год защищал цвета «Баварии», но с 2009 по 2010 год играл на правах аренды за «Байер». Хайнкес в свою очередь возглавлял «Байер» с 2009 по 2011 год, после чего до 2013 года работал у руля «Баварии».
«Моя первая попытка переманить 15-летнего Крооса в «Байер» не увенчалась успехом. А вот Хёнесс из «Баварии» сумел убедить его перейти к ним. Нужно благодарить Хайнкеса за прогресс Крооса. Он чётко объяснил, чего ждал от него и как футболист должен играть. В результате Хайнкес превратил Крооса из талантливого в футболиста высшего класса», — цитирует Решке Kicker.