Джеко: «Ювентус» силён, но нет ничего невозможного, сезон ещё не закончен

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился мнением о том, по силам ли римлянам обойти в борьбе за чемпионство «Ювентус», который опережает «волков» на четыре очка.
«Юве» силён, мы знаем это, но нет ничего невозможного. Чемпионат пока не закончился. Я хочу забивать больше голов, но, как говорит тренер, всегда есть что улучшить, нет предела совершенству. Я должен сосредоточиться на своей игре. Пожелания на 2017 года? Хотел бы выиграть какой-то трофей», — цитирует Джеко Sky Sport Italia.
«Рома» пробилась в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против «Вильярреала», а также в 1/8 финала Кубка Италии встретится с «Сампдорией».