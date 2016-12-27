«Ливерпуль» — «Сток Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:15

27 декабря в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд», состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Сток Сити». Встреча начнётся в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Сток Сити».
Данную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Ранее друг с другом команды встречались 136 раз. 70 матчей завершились победой «Ливерпуля», 35 раз команды сыграли вничью, и 31 раз сильнее оказались футболисты «Сток Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле этого года и завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счётом 4:1.