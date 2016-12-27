Созин: предсказуемо назвать нападающим года Смолова, поэтому пусть будет Чалов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил, что форвард «Краснодара» Фёдор Смолов предсказуемо стал лучшим нападающим России в 2016 году.
«Лучший нападающий года — Фёдор Смолов. И это, к сожалению, предсказуемо. Если называть что-то непредсказуемое, то пусть будет Фёдор Чалов. Почему? Потому что молодой. А так Смолов на сегодняшний день лучший нападающий России», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
В нынешнем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 12 матчах РФПЛ и забил 10 голов.