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Фонсека: верю, что в 2017 году «Шахтёр» завоюет все трофеи, что запланировал

27 декабря 2016, вторник. 17:34. Футбол
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от 2017 года.

«Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Я выиграл Кубок Португалии с «Брагой», потом переехал на Украину, и здесь всё закрутилось по-другому: суперопыт, новые люди – всё было иначе.

В новый год я войду с хорошим настроением, так как верю – кульминацией его будут наши победы. Мы завоюем все титулы, что запланировали», — сказал Фонсека в интервью официальному сайту «Шахтёра».
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
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Шахтёр Донецк Паулу Фонсека
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27 декабря 2016, вторник
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