ФИФА уверена в своевременной сдаче стадиона «Крестовский»

ФИФА уверена в сдаче стадиона «Крестовский» согласно регламенту проведения Кубка конфедераций и чемпионату мира, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно.
«ФИФА по-прежнему уверена, что стадион будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Тестовые матчи запланированы в 2017 году до старта Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры стадиона и операционного планирования», — цитирует пресс-службу ФИФА Rambler News Service.
Накануне комитет по строительству Санкт-Петербурга сообщил, что в настоящее время Ростехнадзор осуществляет проверку для выдачи заключения о соответствии стадиона требованиям проектной документации.