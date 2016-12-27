Рейна: мысль о скудетто «Наполи» никак не хочет покидать мою голову

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна признался, что очень хочет стать чемпионом Италии вместе с «партенопейцами».
«Если „Наполи“ выиграет скудетто, это будет самым большим достижением в моей жизни. Эта мысль никак не хочет покидать мою голову. Спустя 17 лет игры на высоком уровне взять скудетто — это было бы нечто.
Нам всегда говорят, что мы не можем себе представить, что будет твориться в городе, если мы станем чемпионами. Я хочу это увидеть! Каждый, кто выиграл скудетто, навсегда останется в сердцах неаполитанцев. Я хочу быть одним из таких людей», — цитирует Рейну сайт «Наполи».