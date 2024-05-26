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Лукас Оласа: у игроков не должно быть никакого мнения о смене тренера, это решение клуба

Лукас Оласа: у игроков не должно быть никакого мнения о смене тренера, это решение клуба
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением относительно смены главного тренера «быков» по ходу сезона.

«Смена тренера — решение руководства клуба. У нас по этому поводу нет никакого мнения. Мне кажется, его не должно быть. Мы только должны делать свою работу, выкладываться на максимум, вне зависимости от того, с кем мы играем — с Ивичем или Мусаевым. Они оба хороши», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» начинал нынешний сезон под руководством сербского специалиста Владимира Ивича. Однако контракт с ним был расторгнут 13 марта, и его сменил Мурад Мусаев.

По итогам нынешнего сезона «Краснодар» заработал 56 очков и расположился на второй строчке.

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