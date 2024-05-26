Червиченко: «Балтику» жалко, для них это абсолютно негативный сезон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вылете калининградской «Балтики» из Российской Премьер-Лиги.

«Балтику» жалко. Но я после победного матча с «Ростовом» сказал, что ребята не могут правильно распределять стратегический функционал и силы. Лучше бы они пропустили «Ростов» в Кубке и спаслись в РПЛ. Теперь же на фоне чемпионства «Зенита» и близкого золотого дубля «Балтике» ничего не светит в Кубке России. Очень хороший, но абсолютно негативный сезон», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.