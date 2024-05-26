Дочь Тони Крооса заплакала после прощальной игры отца в Испании

Семилетняя Амели, являющаяся дочерью полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, не смогла сдержать слёз при виде уходящего с поля отца, который был заменён на 86-й минуте игры 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0), ставшей последней для 34-летнего футболиста в Испании. Напомним, 21 мая немец объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Перед началом данного матча игроки обеих команд устроили прощальный коридор Кроосу.

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34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Известные дети спортсменов: