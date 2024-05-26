Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дочь Тони Крооса заплакала после прощальной игры отца в Испании

Дочь Тони Крооса заплакала после прощальной игры отца в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Семилетняя Амели, являющаяся дочерью полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, не смогла сдержать слёз при виде уходящего с поля отца, который был заменён на 86-й минуте игры 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0), ставшей последней для 34-летнего футболиста в Испании. Напомним, 21 мая немец объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

Перед началом данного матча игроки обеих команд устроили прощальный коридор Кроосу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Тони Кроос эмоционально отреагировал на прощание с «Реалом» в кругу семьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android