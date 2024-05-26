«Siiuu». Гарначо и популярный стример отпраздновали победу в Кубке Англии в стиле Роналду

Аргентинский крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отпраздновал победу в Кубке Англии с известным американским стримером IShowSpeed (Даррен Джейсон Уоткинс. — Прим. «Чемпионата»), исполнив фирменное празднование экс-нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду:

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Сам Гарначо открыл счёт в матче на 30-й минуте. Также в составе «красных дьяволов» голом отметился Кобби Майну. Единственный гол «Манчестер Сити» забил вингер Жереми Доку.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый удар.