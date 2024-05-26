Экс-игрок «Зенита» Мейра: Семак мог бы тренировать и в Португалии, и в Англии

Бывший защитник «Зенита», «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о главном тренере санкт-петербургской команды Сергее Семаке.

«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе. В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так всё сложилось», — приводит слова Мейры «Советский спорт».

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Таким образом, сине-бело-голубые в шестой раз подряд под руководством Сергея Семака стали чемпионами России.