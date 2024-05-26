Джикия: провал «Спартака» связан с ссорами Абаскаля со мной и Соболевым? Не ко мне вопрос

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия ответил на вопрос о влиянии конфликта с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем на итоговые результаты команды в сезоне.

— Аленичев, подводя итоги сезона, назвал одной из главных причин провала «Спартака» конфликт Абаскаля с тобой и с Соболевым. Согласен?

— Связано это или нет, наверное, вопрос не ко мне. Место, на котором мы находимся – неудовлетворительное: для меня, для других футболистов, всех, кто имеет отношение к «Спартаку». А вопросы «как могло бы быть» и «что если бы»… Можем с друзьями на кухне посидеть и поговорить об этом. Делать какие-то выводы некорректно. Да и ничего уже не поменяется, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.