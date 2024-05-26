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Церемония премии РПЛ: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 26 мая, состоится церемонии премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

Список номинаций:

Блок «Спорт»: Игрок сезона, Гол сезона, Ассист сезона, Тренер сезона, Нападающий сезона, Защитник сезона, Полузащитник сезона, Вратарь сезона, Открытие сезона;

Блок «Маркетинг»: Комментатор сезона «Приз имени Василия Уткина», Matchday сезона, Лучшее промо сезона, Социальный проект сезона, Мерч сезона, Журналист/блогер сезона, Лучший Youtube-канал сезона.

Специальный приз РПЛ: «Лучший молодой игрок сезона», «Самый медийный футболист».

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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