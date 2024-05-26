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Александр Бубнов: «Зенит» стал чемпионом, как и должен был

Александр Бубнов: «Зенит» стал чемпионом, как и должен был
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 между «Зенитом», московским «Динамо» и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Зенит» стал чемпионом, как и должен был. Перед стартом сезона петербуржцы были фаворитами во всех прогнозах. Но из последних шести чемпионств команды Семака это — самое сложное. Да, они молодцы, проявили характер во встрече с «Ростовом», но им сильно подфартило», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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