Александр Бубнов: «Зенит» стал чемпионом, как и должен был

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 между «Зенитом», московским «Динамо» и «Краснодаром».

«Зенит» стал чемпионом, как и должен был. Перед стартом сезона петербуржцы были фаворитами во всех прогнозах. Но из последних шести чемпионств команды Семака это — самое сложное. Да, они молодцы, проявили характер во встрече с «Ростовом», но им сильно подфартило», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.