«Для меня он номер один». Глава РПЛ Алаев назвал Карпина лучшим тренером сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о лучшем тренере сезона-2023/2024 чемпионата.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно. Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжёлой логистики и тренировочного процесса удаётся сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

Плюс Валерий Георгиевич вместе с Алексеем Анатольевичем Рыскиным, Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда. По всей этой совокупности – условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа – для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, «Ростов» под руководством Валерия Карпина по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.