Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня он номер один». Глава РПЛ Алаев назвал Карпина лучшим тренером сезона

«Для меня он номер один». Глава РПЛ Алаев назвал Карпина лучшим тренером сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о лучшем тренере сезона-2023/2024 чемпионата.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно. Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжёлой логистики и тренировочного процесса удаётся сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

Плюс Валерий Георгиевич вместе с Алексеем Анатольевичем Рыскиным, Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда. По всей этой совокупности – условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа – для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, «Ростов» под руководством Валерия Карпина по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Ростова» Комаров: в матче с «Зенитом» все готовы были умереть на поле
Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android