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Генсек РФС Митрофанов — о Fan ID: болельщики возвращаются, но работы предстоит много

Генсек РФС Митрофанов — о Fan ID: болельщики возвращаются, но работы предстоит много
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался относительно увеличения количества персонифицированных карт болельщиков.

«Болельщики возвращаются. В настоящий момент выдано свыше 2 млн персонифицированных карт болельщиков. За последний сезон увеличилось не менее чем на 1 млн карт. В то же самое время в сезоне-2018/2019 было свыше 4 млн человек. Цели, которые перед собой должны ставить клубы, лига и РФС, — получение не менее 4-6 млн карт зрителей. Поэтому работы предстоит много. Сервис уже очень удобный и точно не является препятствием в получении. Мотивация и объяснение рядовому гражданину страны, как и зачем её получить, что просто в МФЦ можно получить за секунду, это важная часть работы», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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