Президент «Оренбурга» Еремякин подвёл итоги сезона для команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подытожил выступление команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сезон был для нас очень сложным в силу разных известных и неизвестных обстоятельств. Но мы выполнили то, что планировали. Задача команде перед сезоном была сформулирована так, что должно быть прямое сохранение в РПЛ. Мы реально оценивали ситуацию. В целом удовлетворён результатом. Конечно, немного не ожидали, что чемпионат окажется таким сложным, но я доволен результатом. В аспекте игр и проблем, с которыми мы столкнулись, есть над работать и думать», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 31 очко и занял 12-е место, избежав попадания в зону стыковых матчей.