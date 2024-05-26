Кержаков, Ерохин и Барриос стали шестикратными чемпионами России в составе «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, а также полузащитники Александр Ерохин и Вильмар Барриос стали шестикратными чемпионами России в составе санкт-петербургского клуба.

Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» официально стал чемпионом России по итогам сезона-2023/2024.

Кержаков выступает в составе взрослой команды сине-бело-голубых с 2015 года. За этот период он сыграл в 138 матчах во всех турнирах. Ерохин перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Ростова». За это время он принял участие в 220 матчах за санкт-петербургский клуб во всех соревнованиях, в которых отметился 37 голами и 17 результативными действиями. Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в 2019 году. Колумбиец провёл 188 матчей (три гола и шесть ассистов).

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