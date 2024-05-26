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Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему игроку сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему игроку сезона
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Сегодня, 26 мая, состоится церемонии премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги вошли 10 футболистов:

Константин Тюкавин («Динамо»);
Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Максим Глушенков («Локомотив»);
Матео Кассьерра («Зенит»);
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
Срджан Бабич («Спартак»);
Евгений Латышонок («Балтика»);
Александр Максименко («Спартак»);
Ираклий Квеквескири («Факел»);
Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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