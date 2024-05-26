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Сергей Семак обошёл Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе

Сергей Семак обошёл Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе
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«Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сумме 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.

Таким образом, Сергей Семак обошёл по чемпионским титулам лидировавшего бывшего тренера сборной России и «Спартака» Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе. 70-летний Романцев побеждал в чемпионатах СССР и России 10 раз: однажды в качестве футболиста (в сезоне-1979) и девять раз в статусе тренера (в сезонах-1989, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001).

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