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10 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

10 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России
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Следующие футболисты «Зенита» вчера, 25 мая, впервые стали чемпионами России:

Вратарь: Денис Адамов.

Защитники: Страхиня Эракович, Нино, Матвей Бардачёв.

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Артур, Педро, Вильсон Изидор.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

В параллельном матче московское «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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