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Тарханов: «Динамо» играло боязливо, при такой игре ты не сможешь взять чемпионство

Тарханов: «Динамо» играло боязливо, при такой игре ты не сможешь взять чемпионство
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о развязке чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, чемпионом страны стал «Зенит», «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» — третье.

«Зенит» добился чемпионства, потому что сильнее всех остальных. Мне кажется, что у «Динамо» не получилось выиграть, потому что команда не была готова чисто психологически. Динамовцы, надеясь на ничью, играли боязливо и старались что-то забить на контратаках. Но не получилось, потому что «Краснодар» играл лучше. Конечно, если команда играет так в чемпионском матче, то ты не сможешь взять чемпионство.

У «Динамо» был нестабильный чемпионат, и Личка говорил, что команда не сможет бороться за чемпионство. А потом получилось, что «Зенит» и «Краснодар» оступились, поэтому «Динамо» их достало. Команда с трудом обыграла «Сочи» и «Балтику», поэтому «Динамо» не хватило в концовке», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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