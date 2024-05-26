Радченко: «Зенит» выиграл заслуженно, мы видели эмоции Семака, когда он рухнул на колени

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о чемпионстве сине-бело-голубых по итогу нынешнего сезона.

«Я мало верю в удачу в чемпионстве «Зенита», потому что второй забитый гол команды — это чья-то индивидуальная ошибка. На мой взгляд, «Зенит» победил за счёт того, что был сумасшедший настрой на игру. А также у команды была только одна задача — выиграть этот матч. Это чисто психологически тоже облегчало их состояние. Поэтому «Зенит» добился успеха.

Мы видели, какие эмоции были у Семака, когда он рухнул на колени. «Зенит» на протяжении всего сезона дарил подарки другим командам, не набирая очки в тех матчах, где должен был выигрывать. Наверное, для болельщиков, журналистов и специалистов это очень интересно, когда идёт такая борьба за чемпионство, как в этом сезоне. На данный момент «Зенит» сильнее, чем другие клубы. Поэтому это заслуженная победа.

Но «Зениту», конечно же, нужно делать выводы и проанализировать отдельные матчи. Нужно уменьшать потерю концентрации и недонастрой, и тогда таких проблем не будет. Но и другим командам нужно делать выводы. У таких клубов, как «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», есть все возможности, чтобы составлять конкуренцию. В очных матчах этих команд мы видели, что «Зенит» имел огромное преимущество. Поэтому если бы «Зенит» не занял первое место, то это было бы стечение обстоятельств из-за потерянных очков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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