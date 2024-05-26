Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Квеквескири остаётся в команде

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что воронежский клуб сохранит в своём составе полузащитника и капитана команды Ираклия Квеквескири.

«Ираклий точно остаётся на следующий сезон и будет представлять футбольный клуб «Факел». Кто покинет команду? Сейчас я не могу назвать имена. Есть определённые нюансы, связанные со многими вещами. Будем разбираться, смотреть, общаться с игроками, с их представителями и формировать дальнейшее развитие футбольного клуба, исходя из тех возможностей и реалий, которые нас окружают», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Квеквескири 34 года, за «Факел» он играет с 2022-го. Действующий контракт грузинского футболиста с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Ираклия в € 500 тыс.

Квеквескири номинирован на награду лучшему игроку сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.