Матвей Сафонов прокомментировал упущенное чемпионство «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победы в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) прокомментировал упущенное чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Любой результат, кроме первого места, внутри — неудовлетворительно. Уверен, что душа каждого в матче трепетала из‑за шанса, который у нас был. Все расстроены. Мы оставили все силы на поле, как и на остальных стадионах. Играли весь год. Была надежда на первое место», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.