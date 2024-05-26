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Матвей Сафонов прокомментировал упущенное чемпионство «Краснодара»

Матвей Сафонов прокомментировал упущенное чемпионство «Краснодара»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победы в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) прокомментировал упущенное чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Любой результат, кроме первого места, внутри — неудовлетворительно. Уверен, что душа каждого в матче трепетала из‑за шанса, который у нас был. Все расстроены. Мы оставили все силы на поле, как и на остальных стадионах. Играли весь год. Была надежда на первое место», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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