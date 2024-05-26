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Шишкин: Станкович понимает, куда он пришёл. Он знает, что такое спартаковские традиции

Шишкин: Станкович понимает, куда он пришёл. Он знает, что такое спартаковские традиции
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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о смене главного тренера в «Спартаке».

«У «Спартака» всё как обычно — ни шатко ни валко. Не хотел бы оценивать работу Абаскаля, потому что он готовил команду. Про него уже многие сказали. Есть некий плюс, что «Спартак» возглавит сербский легионер. Мы дружим с этим народом.

Думаю, Станкович понимает, куда он пришёл. Он знает, что такое спартаковские традиции. Могу ему только пожелать удачи, потому что он пришёл в непростую команду. Нужен сразу результат и нужно сразу показать себя. Думаю, всё впереди», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, новый главный тренер красно-белых Деян Станкович возглавит «Спартак» с нового сезона.

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